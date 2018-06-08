FETÖ’den gözaltına alınan astsubaylar adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY’nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf 1’i üsteğmen 12 astsubay gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.