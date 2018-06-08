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08 Haziran 2018 14:53

FETÖ’den gözaltına alınan astsubaylar adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf 1’i üsteğmen 12 astsubay adliyeye sevk edildi.

FETÖ’den gözaltına alınan astsubaylar adliyeye sevk edildi

08 Haziran 2018 14:53


Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY’nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf 1’i üsteğmen 12 astsubay gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.




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