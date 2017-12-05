FETÖ’nün ev ablalarına operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, sohbet ve ev ablaları olduğuna dair ifadeleri tespit edilen, Bank Asya ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 5 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.