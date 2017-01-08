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08 Ocak 2017 13:52

Fırat Kalkanı şehidine son görev

Fırat Kalkanı şehidine son görev

08 Ocak 2017 13:52

Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında El Bab’da yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Osman Açıkgöz, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna binlerce vatandaş tarafından uğurladı.
Gaziantep’te düzenlenen resmi törenin ardından karayoluyla Kahramanmaraş’a getirilen şehit Osman Açıkgöz’ün (25) naaşı, ilk olarak helallik alınmak üzere merkez Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi’nde annesi Selamet ve babası Ali Açıkgöz’ün yaşadığı eve getirildi. Burada öğle namazı sonrası Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da katıldığı cenaze töreninde şehit Osman Açıkgöz’ün özgeçmişi okundu. Kılınan namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Dönükklü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, siyasi parti başkanları, belde belediye başkanları, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.



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