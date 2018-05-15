Fırıncılar Ramazan pidesi üretimine hazır

11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla Kahramanmaraş’ta bulunan fırınlar hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan’da gece gündüz mesai yapacaklarını söyleyen 20 yıllık pide ustası Hüseyin Şeker, yoğun iş temposuna hazır olduklarını söyledi. Pide fiyatlarının 1 buçuk ve 2 lira arasında değişeceğini belirten Şeker, “Ramazan’da susamlı, küncülü, yumurtalı pideler üreteceğiz. Biz daha çok müşterilerimizin talepleri doğrultusunda pidelerimizi hazırlıyoruz. Pideler, susamlı ve yumurtalı olduğunda fiyatları biraz daha değişebilir. İnsanlar Ramazan’da fırına gidip 1 saat önce kuyruğa girmek istiyor bu da çok tatlı bir telaş olarak gözlemleniyor. Onlara anında hizmet veremiyorsun biraz daha sabırlı olunması lazım” dedi.