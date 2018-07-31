Fırıncıların sıcakla imtihanı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki fırında her gün Maraş çöreği üreten fırıncılar, kavurucu yaz sıcaklarından etkilendiklerini söylüyor.

Fırıncılar, dışarının sıcağının yanı sıra taş ocaklı fırınlarda yaklaşık 300 dereceye kadar ulaşan ateşin karşısında, günde ortalama 5 bin adet Maraş çöreği üretiyorlar.

30 yıldır taş ocaklı fırında 10 çeşit Maraş çöreği ürettiğini söyleyen Önder Kuzugüden, “Ben bu işi 30 yıldır yapıyorum. Yaz ayını gelmesiyle havalar iyiden iyiye ısındı ama işimizin gereği bu sıcaklara katlanmak durumundayız. Ekmeğimiz için bu sıcaklarda ateşin karşısında çalışmak zorundayız. Biz burada günde müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ortalama 500 kilogram hamurdan yaklaşık 5 bin Maraş çöreği üretiyoruz. Günün 12 saatinin hemen hemen 8 saati ocağın başında çalışıyoruz. Ama bizde alışkanlık olduğu için pek fazla etkilenmiyoruz yine de sıcaklardan etkileniyoruz” dedi.