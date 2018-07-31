Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 14:54

Fırıncıların sıcakla imtihanı

Kahramanmaraş’ta fırıncılar, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle zor şartlarda çalışıyor.

Fırıncıların sıcakla imtihanı

31 Temmuz 2018 14:54


Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki fırında her gün Maraş çöreği üreten fırıncılar, kavurucu yaz sıcaklarından etkilendiklerini söylüyor.


Fırıncılar, dışarının sıcağının yanı sıra taş ocaklı fırınlarda yaklaşık 300 dereceye kadar ulaşan ateşin karşısında, günde ortalama 5 bin adet Maraş çöreği üretiyorlar.


30 yıldır taş ocaklı fırında 10 çeşit Maraş çöreği ürettiğini söyleyen Önder Kuzugüden, “Ben bu işi 30 yıldır yapıyorum. Yaz ayını gelmesiyle havalar iyiden iyiye ısındı ama işimizin gereği bu sıcaklara katlanmak durumundayız. Ekmeğimiz için bu sıcaklarda ateşin karşısında çalışmak zorundayız. Biz burada günde müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ortalama 500 kilogram hamurdan yaklaşık 5 bin Maraş çöreği üretiyoruz. Günün 12 saatinin hemen hemen 8 saati ocağın başında çalışıyoruz. Ama bizde alışkanlık olduğu için pek fazla etkilenmiyoruz yine de sıcaklardan etkileniyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç