Genç kadını 5. kattan atlarken itfaiye amiri kurtardı

katına çıkarak intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki genç kadın, atlamak üzereyken itfaiye amirinin son andaki müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminali yanında bulunan 6 katlı metruk binanın 5.katında genç bir kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, genç kadının atlaması ihtimaline karşı hava yatağı açarken, sağlık görevlileri de acil müdahale için hazırda bekledi. Bu sırada sürekli telefonla konuşan ve eşi olduğu iddia edilen kişiye kendisini atacağını söyleyen genç kadını, kararından vazgeçirmek için ikna çabaları başladı. Kadının bulunduğu kata çıkan polis ve itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen ikna olmayan genç kadın, ani bir kararla binanın en üst katına çıkmaya çalıştı. Genç kadının merdivene tırmandığını gören İtfaiye Grup Amiri Lütfi Demir, ani bir hareketle genç kadını yakaladı. Polis ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirilen kadın, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İsminin sonradan D.G. (25) olduğu öğrenilen genç kadının, Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailevi sorunları nedeniyle yaşamına son vermek istediği iddia edildi.