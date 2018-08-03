Germanicia Mozaikleri vatandaşların ziyaretine açıldı

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu Mahallelerini kapsayan 140 hektarlık alan, 2010 yılında 3’üncü dere arkeolojik sit alan olarak tescillenerek kamulaştırıldı ve kazı çalışmalarına başlanıldı.

Germanicia mozaiklerinin bulunduğu bölgede 61 parsel 1’inci derece arkeoloji sit alanı olarak da tescillendi. 2008 yılından bu yana ise toplam 45 alan kamulaştırıldı.

Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin 140 metrekarelik bölümü, ziyarete açılırken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, kazı çalışmalarında 400 metrekarenin üzerinde bir mozaik ortaya çıkarıldığını ve antik kentin ’Arkeopark’ ya da ’Mozaik Müzesi’ olarak turizme açmayı planladıklarını söyledi.

Küçükdağlı, “İçinde bulunduğumuz alan Dulkadiroğlu ilçe sınırlarında yer alıyor. 10 yılı aşkın kazı çalışmaları 4 mahallenin içinde yer alıyor ve kurul tarafından bu alan içinde 61 alanın tespiti ve tescili gerçekleştirildi. Ardından kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile teşhir tanzim çalışmaları yapıldı. Bugüne kadar bu süre içerisinde 16 parselin yaklaşık 3 dönüm alanın 3 bin metrekare yerin 3 ayrı alanda kazı çalışmaları tamamlandı ve 400 metrekare kadar mozaik tabakası ortaya çıkarılmıştır. Şuanda da biz bakanlığımızın desteğiyle birlikte vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. Hakikaten Kahramanmaraş’ın turizm sektörü için önemli olan bu yerin, geçmiş yıllarda kazı çalışmalarıyla sonrasında kurul kararıyla koruma alanına alınmasıyla, çatı kaplamalar ve güvenlik kameralarıyla bu şekliyle ücretsiz olarak ziyaretçi kabulüne başlanıldı. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde resmi açılışta olunabilir. Bu alanlarımızı ’Arkeopark’ ya da ’Mozaik Müzesi’ olarak turzime açmayı planlıyoruz. Gün içerisinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında vatandaşlarımız gelip mozaikleri yerinde görebilirler” diye konuştu.

Kahramanmaraş, M.Ö 64’te Romalıların eline geçmiş ve Roma imparatoru Caesar Augustus Germanicus’un adı şehre verilerek ‘Germanicia’ olarak adlandırılmış. Bölgede bulunan mozaiklerin ise, geç Roma erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.