Germanicia mozaikleri ziyaretçilerini ağırlıyor

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce kaçak kazı sonrası tesadüfen bulunan ‘Germanicia taban mozaikleri' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Germanicia mozaiklerini gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı'dan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan tarihi bölgenin, büyük mozaik müzesi olması adına çalışmaların başladığını kaydeden Küçükdağlı, “Kazı ve kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. İl genelinde 50 parsel alan kamulaştırılarak bölge koruma altına alındı. Kamulaştırılma çalışmaları devam ediyor. Bu bölgenin arkeopark ya da büyük bir mozaik müzesi olarak tamamlanmasını istiyoruz” dedi.