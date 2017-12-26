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26 Aralık 2017 17:04

Gezici kütüphane okullarda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane, okulları dolaşmaya devam ediyor.

Gezici kütüphane okullarda

26 Aralık 2017 17:04


Haftada iki gün okulları gezen Gezici Kütüphane’nin bu seferki durağı özel bir kolej oldu. Gezici Kütüphane’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktaran Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, “Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitaplarla haşır neşir olmalarını sağlamak için Gezici Kütüphanemizi okullarımıza gönderiyoruz. Gezici Kütüphanemizde çocuklarımıza hem kitapları tanıtıyoruz, hem kütüphane kurallarını anlatıyoruz hem de okuma saati, masal saati gibi etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın kitaplarla iç içe olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.




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