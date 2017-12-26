Gezici kütüphane okullarda

Haftada iki gün okulları gezen Gezici Kütüphane’nin bu seferki durağı özel bir kolej oldu. Gezici Kütüphane’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktaran Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, “Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitaplarla haşır neşir olmalarını sağlamak için Gezici Kütüphanemizi okullarımıza gönderiyoruz. Gezici Kütüphanemizde çocuklarımıza hem kitapları tanıtıyoruz, hem kütüphane kurallarını anlatıyoruz hem de okuma saati, masal saati gibi etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın kitaplarla iç içe olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.