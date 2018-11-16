Görevden alınan o başkan konuştu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, basın açıklaması yaptı. Küçük, yaptığı açıklamada “Değerli hemşerilerim hepinizi cenabı Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Şahsımı iki dönem belediye başkan adayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek seçim sürecinde gerekse belediye başkanlığım sürecinde verdikleri desteklerden dolayı Elbistan halkına teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığım süresince asfalt çalışmalarından, halk ekmeğe kadar, onlarca parktan şehir giriş çıkışlarının yapılmasına kadar, işsiz gençlerimizin işe alınmasından başarılı çalışmalarına kadar birçok alanlarda başarılı faaliyetler yürüttük. Belediyemizin gerçekleşen bütçesini yaklaşık beş kat arttırdık. Belediyemiz kendi ölçeğinde Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden biridir. Değerli hemşerilerim yaklaşık üç yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu süreç zarfında her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında tarafında durma gayretinde oldum. Gerek 15 Temmuz'da şehir meydanına ilk saatlerde inmek suretiyle, gerekse referandum sürecinde ‘Evet' bürosu açarak şahsıma ait katkılar da bulunmak suretiyle çalışmalara katıldım. Değerli hemşerilerim bugün itibari ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım. Biz hayrın ve şerrin cenabı Allah'tan geldiğine inanlardanız. Sizleri cenabı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız diyorum." ifadelerini kullandı.