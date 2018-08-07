Gurbetçi aile ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nde gurbetçi ailenin bulunduğu 04 XF DR plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Afşin istikametine doğru seyir halindeyken aracın motor kısmından duman çıktığını gören Mutlu Çiçek, otomobilini güçlükle durdurdu. Araçta bulunan eşi Miyase ve kızı Selfinaz’ı çıkaran Mutlu Çiçek, aracın birden alev topuna dönmesiyle yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu Çiçek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Afşin itfaiye ekipleri tarafından söndürülen gurbetçi ailenin aracı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.