Hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Vakkas Avcı (53) yönetimindeki 27 BDY 96 plakalı hafif ticari araç, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş yönüne giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 2 yaşındaki Şahin Avcı olay yerinde, Şıhlı Avcı (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte yanında bulunan Gülizar Avcı, Hamza Avcı, Zeynep Avcı, Servet Avcı ile Bayram Avcı ise ağır yaralandı. Kahramanmaraş’ta çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı ailenin tarım işçisi olarak Kahramanmaraş’ta çalıştıkları öğrenildi.