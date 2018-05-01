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01 Mayıs 2018 18:19

Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafriyat kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

01 Mayıs 2018 18:19


Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Göllü Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram Çayır (53) yönetimindeki 46 BN 466 plakalı hafriyat kamyonu, Dulkadiroğlu ilçesi Göllü Mahallesi girişinde, karşı yönden gelen Adem Kiraz’ın (64) kullandığı 46 M 0388 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kaza yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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