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Halk diyabete karşı bilinçlendiriliyor

Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen diyabete dikkati çekmek amacıyla Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürülüğü tarafından stant açıldı.


Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan stantta, “Sağlıklı beslen, hareket et, obezite ve diyabeti yok et”, “Her iki yetişkinden biri diyabet hastalığının farkında değil”, “Sık idrar, halsizlik, kilo kaybı, çok su içme isteğiniz varsa diyabet olabilisiniz” ve “Sağlığınız için kan şekerinizi periyodik aralıklarla ölçtürün” sloganları dikkati çekti.


İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin, ziyaretçilerin diyabetle ilgili sorularını yanıtlayıp, bilgilendirici broşürler dağıttıkları stantta, ücretsiz kan şekeri ölçümü de yapıldı.

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