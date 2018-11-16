Halk diyabete karşı bilinçlendiriliyor

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan stantta, “Sağlıklı beslen, hareket et, obezite ve diyabeti yok et”, “Her iki yetişkinden biri diyabet hastalığının farkında değil”, “Sık idrar, halsizlik, kilo kaybı, çok su içme isteğiniz varsa diyabet olabilisiniz” ve “Sağlığınız için kan şekerinizi periyodik aralıklarla ölçtürün” sloganları dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin, ziyaretçilerin diyabetle ilgili sorularını yanıtlayıp, bilgilendirici broşürler dağıttıkları stantta, ücretsiz kan şekeri ölçümü de yapıldı.