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Hasarlı trafik kazasında uçan tekme

Kahramanmaraş’ta alkollü sürücünün neden olduğu maddi hasarlı kazada kavga çıktı.

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücünün neden olduğu maddi hasarlı kazada kavga çıktı. Çıkan kavgada alkollü sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ömer E. yönetimindeki 46 AAT 510 plakalı otomobil ile Sefa K.'nin kullandığı 46 LL 520 plakalı otomobil İsmet Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ile Trabzon Bulvarının kesiştiği kavşakta çarpıştı. Maddi hasarın yaşandığı kazada, çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgaya olay yerinde bulunan polis ekipleri anında müdahale etti. Tarafların sakinleştiği anda 2.12 promil alkollü olan Ömer E., diğer sürücü Sefa K.'nin uçan tekmeli saldırısına maruz kaldı.


Kaza sonrası sürücü Ömer E.'nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu.

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