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20 Ağustos 2018 11:41

Hastane personeli ayağı kırık köpek için seferber oldu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yavru bir köpeğin yaralı bacağı sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Hastane personeli ayağı kırık köpek için seferber oldu

20 Ağustos 2018 11:41


Ekinözü Devlet Hastanesi görevlileri, hastane bahçesinde yavru bir köpeğin iniltilerini duydu. Sesin geldiği yöne giden hastane personeli, acı içinde kıvranan yavru köpeği gördü. Köpeğin ayağının kırık olduğunu anlayan hastane personeli, hemen harekete geçti. Yaralı yavru köpek için seferber olan personel, tedavi için hemen alçı malzemesi hazırladı. Yavru köpeğin kırık olan ayağını alçıya alan hastane personeli, daha sonra köpeği hastane bahçesinde uygun bir yerde koruma altına aldı.


Hastane personelinin, bu duyarlılığı büyük takdir topladı.




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