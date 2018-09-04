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04 Eylül 2018 09:13

Hastane temeli göle döndü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde inşaat çalışmalarına başlanan 125 yataklı yeni devlet hastanesinin temeli yer altı suyu nedeniyle göle döndü.

Hastane temeli göle döndü

04 Eylül 2018 09:13


Yukarı Pazarcık bölgesinde yaklaşık 25 dönümlük alan üzerine inşa edilmesi planlanan ve inşaat çalışmaları başlayan 125 yataklı yeni Pazarcık Devlet Hastanesi’nin temel kazasında yeraltı suyu sürprizi yaşandı.


Temel çalışmalarında hastanenin yapılacağı arsanın kazılmasıyla birlikte 5 metre derinlikten su çıktı. Temelin göle dönüşmesi sebebiyle çalışmalar 1 aydır yapılamıyor.


Bölgedeki vatandaşlar, zemin etüdü ve keşif hatası yapıldığını belirterek, hastanenin TOKİ Konutları civarındaki hazine arazisine yapılması gerektiğini söylediler.




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