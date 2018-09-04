Hastane temeli göle döndü

Yukarı Pazarcık bölgesinde yaklaşık 25 dönümlük alan üzerine inşa edilmesi planlanan ve inşaat çalışmaları başlayan 125 yataklı yeni Pazarcık Devlet Hastanesi’nin temel kazasında yeraltı suyu sürprizi yaşandı.
Temel çalışmalarında hastanenin yapılacağı arsanın kazılmasıyla birlikte 5 metre derinlikten su çıktı. Temelin göle dönüşmesi sebebiyle çalışmalar 1 aydır yapılamıyor.
Bölgedeki vatandaşlar, zemin etüdü ve keşif hatası yapıldığını belirterek, hastanenin TOKİ Konutları civarındaki hazine arazisine yapılması gerektiğini söylediler.