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19 Haziran 2017 17:50

Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

19 Haziran 2017 17:50


Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğunda köpeğin sesini duyan vatandaşlar, baktıklarında zemin katta yavru köpek olduğunu gördü. Köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. 2 metrelik havalandırma boşluğundan çıkarılan köpek, yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından itfaiye ekipleri tarafından beslendi. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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