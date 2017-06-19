Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğunda köpeğin sesini duyan vatandaşlar, baktıklarında zemin katta yavru köpek olduğunu gördü. Köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. 2 metrelik havalandırma boşluğundan çıkarılan köpek, yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından itfaiye ekipleri tarafından beslendi. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.