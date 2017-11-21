Hayatı 4 duvar arasına sıkışan genç yardım bekliyor

Elbistan’a bağlı Yapraklı Mahallesi’nde ikamet eden Esat Arslan, yaklaşık 4 ay önce trafik kazası geçirdi. Beli kırılan ve omuriliğinde zedelenme meydana gelen talihsiz genç, bir daha eski günlerine dönemedi. Baba Süleyman ve anne Emine Arslan’ın yaşamı, bu olaydan sonra baştan ayağı değişti. Günübirlik işlerde ve tarlalarda çalışan baba Süleyman Arslan, oğlunu tekrar yürütebilme umuduyla çalmadık kapı bırakmazken; anne Emine Arslan ise, Esat’a tıpkı bir bebek gibi bakmaya başladı. Doktorlarla görüşen baba Süleyman Arslan, oğlunu hayata tekrar bağlayabilmek için tek umudun kök hücre tedavisi olduğunu öğrendi. Bu tedavinin ise Türkiye ve Avrupa’da sadece birkaç hastanede uygulanabilmesi, ailenin elini kolunu bağladı. Kazadan önce mahalledeki arkadaşları ile top oynayan ve gezen oğullarının tekrar yürüyebilmesi için çare arayan gözü yaşlı anne ve baba, şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Tek isteğinin, oğlunun yeniden yürümesi olduğunu belirten 38 yaşındaki anne Emine Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söyledi. Konuşmakta zorlanan anne Arslan, “Oğlum 4 ay önce trafik kazası geçirdi. Beli kırıldı, omuriliğinde zedelenme oldu. Yürüyemiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’dan yardım bekliyoruz. Bize bir yardım eli uzatsınlar. Çocuğum tekrar yürüyebilsin” diyebildi.

Hayatı dört duvardan ibaret hale gelen Esat Arslan da, tekrar ayağa kalkıp ailesine destek olmak istediğinin altını çizdi. Kök hücre tedavisi sayesinde tekrar yürüyebilen hastalar olduğunu öğrendiklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

“Şu anda yürüyemiyorum. Tekrar yürüyebilmek için kök hücre tedavisi uygulanabileceğini öğrendik. Yurt dışında ya da Türkiye’de bu tedavi yapılabiliyormuş. Bu tedavi için maddi durumumuz yok. Babam, ben böyle olduktan sonra çalışamaz hale geldi. Babamın şu an hiçbir geliri yok. Ben ayağa kalkabilir ve tekrar yürüyebilirsem çalışıp aileme destek olmak istiyorum. Eskisi gibi arkadaşlarımın arasına dönmek istiyorum. Koşmak, oynamak istiyorum. Mahallede düğünler oluyor. Gitmek istiyorum ama yatağımdan kalkamıyorum. Öyle zamanlarda moralim daha da bozuluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Allah rızası için bize yardım eli uzatsın. Tek ricam bu.”

Baba Süleyman Arslan ise gencecik oğlunun gözlerinin önünde erimesinin dayanılmaz bir acı olduğunu ifade etti. Baba Arslan, “Doktoru, omuriliğinin hasar gördüğünü söyledi. O günden beri çocuğum ayağa kalkamıyor. Çocuğum gözümün önünde eriyip gidiyor. Yardım istiyorum. Oğlumun tedavisi neredeyse, bize bir el uzatsınlar. Bir baba olarak yalvarıyorum. Hiçbir imkanım ve gücüm yok. Günlük işçiydim. 4 aydır da çalışamıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Sağlık Bakanım inşallah sesimizi duyar” ifadelerini kullandı.

Abla Ceylan Kılınç da, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. ‘Kardeşim böyleyken bize yaşamak çok zor geliyor’ diyen abla Kılınç, “Çok deli dolu, cıvıl cıvıl bir çocuktu. Hiç dışarıdan eve gelmezdi. 4 aydır ise evin içinden dışarı çıkamıyor. Yürümesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza yalvarıyoruz. Kök hücre tedavisi olduğunu duyduk ama nerededir, nasıl yapılır bilmiyoruz. Kardeşim 4 aydır yatıyor ama onu dışarı çıkaracak, oturtacak bir tekerlekli bir sandalye bile alamadık. Babam, günübirlik çalışırdı. Köy işçisiydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz. Hiç kimsemiz yok, bir Allah’ımız bir de devletimiz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Mal mülk, para pul istemiyoruz. Yeter ki kardeşim ayağa kalksın” şeklinde konuştu.