Hayvan hırsızı kamerada

Kahramanmaraş'ta hayvan yetiştiricilerini hedef alan 2 hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Boğaziçi Mahallesi'nde iki kişinin yaya olarak bir ineği götürdüğü tespit edildi. Üngüt Mahallesi'nde bir ahırdan çalındığı öğrenilen ineğin yanında bulunan 54 yaşındaki Ahmet D. ve E.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ahmet D.'nin hırsızlık suçlarından 3 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Ahmet D.'nin, 11 Eylül 2018 tarihinde Fevzipaşa Mahallesi'nde bir Kur'an kursu bahçesinde tel örgüyü keserek 1 adet keçi ve 1 adet koyun çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Ahmet D., tutuklanarak cezaevine konuldu.