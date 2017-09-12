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12 Eylül 2017 14:31

Helallik alıp barıştılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çatova Mahallesi’nde yaşanan trafik kazası sonrasında tartışan iki ailenin fertleri, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve mahallenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle birbirinden helallik alıp tokalaşarak barıştı.

Helallik alıp barıştılar

12 Eylül 2017 14:31


Çatova Mahallesi’nde ikamet eden Işık ve Yıldırım ailelerinin fertlerinin karıştığı trafik kazasının ardından iki aile arasında tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyüyüp husumete dönüşmemesi için mahallenin ileri gelenleri ve Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ceylan ve Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Kaymak devreye girdi. Aynı mahallede yaşayan ve birbirine komşu olan Işık ve Yıldırım ailelerinin fertleri arasında yaşanan kavganın ardından olayın büyümemesi için büyük çaba harcayan Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ceylan ve Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Kaymak, ilk olarak mahallenin ileri gelenleri ile görüştü. Daha sonra Işık ve Yıldırım ailesinin fertleri ile bir araya gelen Ceylan ve Kaymak’ın sağduyu çağrısı olumlu karşılık buldu. Mahallede barışın ve huzurun sağlanması için başlatılan çabalar, kısa sürede meyvesini verdi. Barış teklifini sağduyu ile karşılayan Işık ve Yıldırım ailelerinin fertleri, düzenlenen programda birbirinden helallik aldıktan sonra tatlı yiyerek barıştı.


Her iki aileden çok sayıda ferdin katılımı ile gerçekleşen barış programında konuşan Çatova Camii İmam Hatibi Hulusi Bolat, barışın devam etmesi temennisinde bulundu.


Işık ailesinden Mesut Işık, Yıldırım ailesinden Ahmet Yıldırım da, barışa katkı sunanlara teşekkür ettiler.


Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Ceylan ve Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Kaymak da Işık ve Yıldırım ailelerini gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.


Daha sonra her iki taraf da birbirleri ile tokalaşıp sarılarak barıştı.




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