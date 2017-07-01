Hem ev hanımı, hem patron

Kısa sürede ilgi gören ve dükkanının bir bölümüne taş ocaklı fırın da yaptırarak işini büyüten genç kadın, “Bayanlara tavsiye ediyorum onlar isterse her işi başarır, yapamayacakları bir şey yok” dedi.

3 çocuk annesi Nurcan Kaba, kocasının düzenli işi olmaması nedeniyle ilk önce bazlama ve gözleme satmak için dükkan açtı. Kendi işinin patronu olan Nurcan Kaba, dükkanının bir bölümüne de taş ocaklı fırın yaptırdı.

İlk önce bazlama ve gözleme ile işe başladığını ancak eşinin döner salonuna da pide göndermeye başladığını belirten Kaba, "Evde otururken böyle bir iş yeri açmak aklıma geldi. Eşimin geliri kısıtlıydı sürekli iş değiştiriyordu. Kendi iş yerim olsun istedim bazlama gözleme ile çıktım yola, sonra baktım taş fırında olunca beni cezbetti, açmak istedim, çalıştırmak istedim. Dönercilere ekmek veririm diye düşündüm. Bu arada eşim kendi döner salonunu açtı, ona kendi ekmeğimi veriyordum. Eşim ortaklarından ayrıldı anlaşamadılar, şuan şehir dışında ben de kendi işimin başındayım" diye konuştu.

İşini zevkle yaptığını belirten Kaba, "İşimi seviyorum başarılı olmayı da seviyorum. Komşularım da çok memnun, memnuniyetlerini belirtiyorlar. Sürekli burada kalmamı istiyorlar, ben de kalacağım Allah’ın izniyle. Bayanlara tavsiye ediyorum onlar isterse her işi başarır, yapamayacağı bir şey yok bayanların” dedi.