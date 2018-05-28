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28 Mayıs 2018 16:43

Her dondurma ’Maraş Dondurması’ olarak satılamayacak

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Maraş dondurmasının tescillendiğini hatırlatarak, "Yakında Maraş dondurmasının nasıl yapıldığını göstereceğiz" dedi.

Her dondurma ’Maraş Dondurması’ olarak satılamayacak

28 Mayıs 2018 16:43


Maraş dondurmasının standartlara uygun üretilmesi gerektiğini söyleyen KMTSO Başkanı Serdar Zabun, kentin geçte olsa Maraş dondurması adı altında coğrafi işaretine kavuştuğunu dile getirdi.


Merdiven altı dondurma satıcılarının artık Maraş dondurması adı altında satış yapamayacağını dile getiren Başkan Zabun, 13 Nisan tarihinde Maraş dondurmasının tescillendiğini söyledi.


Başkan Zabun, “13 Nisan 2018’de coğrafi işaret olarak ‘Maraş Dondurması’ tescillendi ve onaylandı. Patent enstitüsünde yapılan düzenlemelerle artık illere özgü ürünler kendi şehrinde değer haline getirebilecek. Biz de bu sunulan hakları kullandık. Coğrafi işaretimizi taçlandırdık, yakında da bunları göstereceğiz ve açık net Maraş dondurmasının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Çünkü Kahramanmaraş geç de olsa haklı coğrafi işaretine kavuşmuştur. Kahramanmaraş’ta üretilen Maraş dondurmalarımız, buradaki keçi sütü, salep ve endemik bitkilerle üretilen ürünlerdir. Bu standartlarda üretilen dondurmaların ise mutlaka hakiki Maraş dondurması adı altında üretilmesi gerekmektedir” dedi.


Maraş dondurmasının patentinin alınmasının çok önemli olduğunu söyleyen Mehmet Derinkuyu isimli vatandaş ise “Her dondurma Maraş dondurması olarak satılmasın. Satanlar var ancak aynı dondurmayı yapamıyor. Onun için ismimiz ve dondurmamızın kalitesi kötüye gidiyor. Uygun olan yapılmış teşekkür ederiz ilgililere” diye konuştu.




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