Her öğretmene bir fidan

Kahramanmaraş Yeşilkuşak Erozyon Kontrolü Keklikdere Uygulama projesi kapsamında toplanan öğretmenler ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü fidan dikerek kutladılar.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Keklikdere mevkisinde düzenlenen programa katılan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Faruk Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Mehmet Emin Akkurt ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Proje kapsamında, 260 bin adet badem, 4 bin adet ceviz, 50 bin adet kuşburnu, 13 bin adet mahlep, 12 bin adet ahlat, 661 bin adet sedir fidanı toprakla buluşacak.

Orman köylüsüne 4 yıl süreyle istihdam sağlanacak proje sayesinde, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 850 dekar alanda erozyon ve sel tehlikelerini en aza indirmeyi hedefliyor.