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12 Eylül 2017 21:20

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden sürücüsü sağ çıktı.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

12 Eylül 2017 21:20


Alınan bilgilere göre, Yunus Hayırsöz (26) idaresindeki 27 VM 549 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’tan Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil önce orta refüje, sonra aydınlatma direğine çarpması sonucu taklalar atarak ancak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Yunus Hayırsöz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Hayırsöz, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yunus Hayırsöz’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.




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