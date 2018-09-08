Hz. Muhammet’in savaşta giydiği sandaleti tasarladı

Muhammet’in savaşta giydiği sandaletin birebir aynısını tasarladı.

Hollywood filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar ve Yüzüklerin Efendisi gibi birbirinden farklı tarihi filmler için ayakkabı, sandalet ve çarık hazırlayan Hüseyin Kopar, şimdi de Hz. Muhammet’in savaş zamanında giydiği sandaletin bire bir aynısını tasarladı.

Dulkadiroğlu İlçesi Tarihi Kapalı Çarşı’daki küçük atölyede deve derisinden hazırlanan Hz. Muhammet’in sandaleti, Hüseyin Kopar’ın ellerinde 4 günde tamamlandı.

Çarık ustası Hüseyin Kopar, Hz. Muhammet’in sandaletinin kopyasını korumak için keratin denilen kumla muhafaza altına aldığını söyledi. Sandaletin maddi bir değerinin olmadığını da sözlerine ekleyen Kopar, Ankara’da düzenlenecek olan Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde sergileyeceğini belirtti.

Kopar, “Bu peygamber efendimizin günlük hayatta değil savaşta giydiği sandaletin bire bir aynısı. Biz bunu resimlerdeki arşivlerden alıp büyütüp bire bir kopyasını yaptık. Aynı o dönemdeki Peygamber efendimizin kullandığı sandaletin üst kısmına 4 kat deve derisi kullandık. Tabanın da yine devenin boyun ve sırt kısmını kulandık. Bu deriyi biz Tunus’tan getirdik. Sandaleti muhafaza edebilmek ve serin tutabilmek için de çöl kumu olmadığı için keratin kumu kullandık. Biz bu sandaleti cam kabinde muhafaza edeceğiz. Ankara’daki Kahramanmaraş tanıtım günlerinde insanların görmesi için sergileyeceğiz. Bu sandaletin dünyada eşi yok benzerleri yapılmıştır. Ama bire bir aynısı yapılamamıştır. Bundan sonraki hedefim ise Peygamber efendimizin güncel hayatta giydiği sandaleti yapacağım. Bunun bir değeri ve bedeli yok, bunu alan başköşeye koymak zorundalar. Bunu hak eden almalı parayla satılan bir ürün değil” diye konuştu.