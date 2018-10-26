Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür ve Araştırma Derneği tarafından 11'incisi düzenlenen programda İhlas Haber Ajansı'na 'yılın basın ödülü' verildi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması, ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılış konuşmalarında kürsüye gelen Afşin Eshab-ı Kehf Vakıf Eğitim ve Araştırma Derneği (ESVED) Başkanı Kazım Ardıç, amaçlarının Eshab-ı Kehf'i tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Ardıç, “'7 Güzel Mekan 7 Güzel Adam' isimli projemiz kabul edildi. Bu proje kapsamında 7 bölgede bu programları yapacağız. Amacımız Eshab-ı Kehf'i nasıl tanıtırız, yabancı turisti oraya nasıl çekebiliriz. Gelecek nesiller bizi çok ilgilendiriyor. Gençlerimize ve çocuklarımıza Eshab-ı Kehf kültürünü aşılamak istiyoruz. Programlarımızı uluslararası düzeyde de yapmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların arından Eshab-ı Kehf ile ilgili Prof. Dr. Ahmet Eyicil, Dr. Fulya Sağlık ve Dr. Muhammed El Adil tarafından sempozyum düzenlendi. Sempozyumun ardından siyaset, iş, eğitim ve sanat dünyasından onlarca kişiye Eshab-ı Kehf Başarı Ödülleri takdim edildi.

Yılın başarılı basın ödülü ise İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Bürosu adına Halil Koyun'a verildi.