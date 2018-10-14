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İki üniversite mezunu kadın muhtar adayı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde iki üniversite mezunu Remziye İzci (35), kent merkezine bağlı yaklaşık 4 bin seçmenin olduğu Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde iki üniversite mezunu Remziye İzci (35), kent merkezine bağlı yaklaşık 4 bin seçmenin olduğu Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.


İlk olarak kapalı pazar yerinde çalışmalarına başlayan muhtar adayı Remziye İzci, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalleye hizmet için mahalle sakinlerinden destek isteyen Remziye İzci adaylığı ve çalışmaları hakkında şunları söyledi:


"Tokat Gazi Osmanpaşa İktisadi ve İdari Bilimler İşletme mezunuyum. Ayrıca ilahiyat bölümünü bitirdim. Okuduk gezdik gördük. Amacımız bu unsurları birleştirip Pazarcık'ın en güzel mahallesi Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesine en güzel hizmeti getirmek için muhtar adayı oldum. Böylelikle kadınların da hayatın her alanında olduğunu göstermeye çalıştım. İnşallah başarılı olurum" dedi.

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