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18 Eylül 2017 13:15

İş başvurusunda izdiham

Kahramanmaraş’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak istihdam edilecek 568 kişi için ilk gün yüzlerce kişi müracaat etti.

İş başvurusunda izdiham

18 Eylül 2017 13:15

Başvuru yapmak isteyenler izdihama neden oldu.


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne şahsen yapılan müracaatlar sonucunda çok büyük bir kısmı kadın olmak üzere yüzlerce vatandaş başvuru yaptı.


Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalıştırılacak Toplum Yararına Program (TYP) uygulamasına müracaatların başladığı sırada izdiham yaşandı. İş-Kur İl Müdürlüğü il binasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar kayıt yaptırabilmek için adeta birbirlerini ezdi.


İstihdama 35 yaşını bitirenler, kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar başvurabiliyor. İstihdam edilecek 568 kişilik kadronun sayı aşması halinde alımlar noter huzurunda yapılacak ve kura işleminin ardından netlik kazanacak. Hak sahipleri, 6 ay boyunca çalışma fırsatı bulacak.


Başvurular cuma günü sona erecek.




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