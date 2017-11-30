İş makinelerine sabah sporu

Kahramanmaraş’ta daha çok arazi düzlemede çalışan makineler işe sabah akrobatik hareketlerle hazırlanıyor. Makinelerin de eklem yerlerinin olduğunu söyleyen şantiye şefi Mustafa Uludağ, sabah mekanik ve hidrolik sistemle çalışan eksvatör ve buldozer makinelerini işe başlamadan hareket ettirerek ısıtıyor. Ahır Dağı’nda bulunan arazide çalışma esnasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken şantiye şefi ve aynı zamanda astsubay emeklisi Mustafa Uludağ, "Aynı komandolar gibi iş makinelerine sabah sporu yaptırıyorum" dedi.

Uludağ, "İş makineleri sabah ısınma hareketleri ile bütün eklem yerleri, liflerin ve pistonların olduğu yerleri ısınma hareketiyle işe başlıyoruz. Ben aynı zamanda astsubay emeklisiyim ve sabah sporuna karşı askerlikten kalma bir hevesim vardı. Şimdi de burada sabahları makinelere ısınma hareketleri yaptırıyoruz tıpkı komandolar gibi. Makinelerimize de sabah hafif spor yaptırarak iş verimliliğini arttırmış oluyoruz" dedi.