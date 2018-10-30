İşçiler 3 aydır maaş alamıyor

Kahramanmaraş'ta bir inşaatta çalışan yaklaşık 150 işçi 3 aydır maaş alamadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi.

Onikişubat ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçiler, hem yetkili firmadan hem de yüklenici firmadan maaşlarını alamadıkları için bir haftadır inşaatın önünde bekliyor.

Paraları olmadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyleyen Hakan Alkız, “3 aydan beri maaş alamıyoruz. Hiçbir yetkiliden bilgi alamıyoruz. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Doğalgaz, elektrik ve su faturalarımız var. Yardım istiyoruz” diye konuştu.

Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını söyleyen Dursun Avşar, “Sekizinci aydan alacağımız elden paralar duruyor. 3 aydır maaş alamıyoruz. Aldığımızı son maaş ile kurbanlık aldık ve mağduruz. İki taraf da sorunu bize yansıttı ve paramızı alamadık. Biz işçiyiz mağduruz. Evimizde kullanacağımız tüp bitti” dedi.

Bu arada, firma yetkilisi Oğuzhan Kutsal, maaşların 1 hafta içinde işçilerin banka hesabına aktarılacağını söyledi. Kutsal, “Biz inşaat yetkililerinin bütün hak edilişlerini ödedik ve şu saatlerde yüklenici firma sahipleri ile birlikte bu sorunun çözümü için çalışıyoruz. Bu hafta içinde işçilerin banka hesaplarına maaşlarını yatırmak istiyoruz. Bizim amacımız insanlar kış mevsiminde zorlanmasınlar sorunları giderilsin” diye konuştu.