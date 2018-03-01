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01 Mart 2018 09:36

İşitme engelliler okur-yazarlık diplomalarını aldı

Kahramanmaraş’ın Afşin Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla açılan kursta eğitimini tamamlayan işitme engelliler okur-yazar diplomalarını aldı.

İşitme engelliler okur-yazarlık diplomalarını aldı

01 Mart 2018 09:36


"İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz" projesi kapsamında Afşin Belediyesi ve Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezinde açılan okuma yazma kursu yoğun ilgi gördü. İkinci defa açılan kurstan mezun olan 13 işitme engelli, diplomalarını düzenlenen törenle aldılar.


Düzenlenen diploma töreninde konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, okur-yazar sertifikasını alan işitme engellilerin artık resmi işlemlerini kendi başlarına yapabileceklerini söyledi. Güven, "Düşünün ki çağdaş bir toplumda yaşıyoruz. İletişim ve bilişimin çok geliştiği bir çağdayız. Bu kardeşlerimiz okur-yazar olmadıkları için ehliyet alamıyorlar, emniyette ifade veremiyorlar ve bankalarda hesap açtıramıyorlar. Bizim rahatlıkla yaptığımız birçok işlemi arkadaşlarımız yapamıyor. Yanlarında ya yeminli tercüman olacak ya da birileri kefil olacak. Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde biz bu eksikliği gördük" dedi.


Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde ikinci olarak açılan işitme engelliler okur-yazarlık kursuna diğer illerden de talep olduğunu belirten Güven, farkında olmadan Milli Eğitim Müdürlüğü ile zor bir iş yaptıklarını, kursun diğer illere de örnek olduğunu söyledi.


Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ise Cumhurbaşkanı ve eşlerinin başlattığı okuma-yazma seferberliğini, biraz daha ileriye götürerek işitme engellilere okur-yazarlık kazandıran Afşin Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.


Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezinde eğitim gören 13 işitme engelli okur-yazarlık diplomalarını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.




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