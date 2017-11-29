Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:22

İstinat duvarı çöktü araçlar toprak altında kaldı

Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı çöktü araçlar toprak altında kaldı

29 Kasım 2017 10:22

Çökme esnasında otomobillerde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Haydarbey Mahallesi’nde Papatya 3. Sitesi otoparkını çevreleyen istinat duvarı çöktü. Apartman yöneticisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yapılan ilk kontrollerde göçük esnasında apartman sakinlerinin evde olması olası can kaybının önüne geçti. Olayda apartman çevresinde park halinde bulunan araçlar hurdaya döndü.


Olayın sabahın erken saatlerinde yaşandığını kaydeden apartman yöneticisi Ali Süt, olası bir felaketin teğet geçtiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç