İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı istifa etti

Kürşad Ali Yıldırım, istifa etti.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından açıklanan Başkanlık Divanı'nın tavsiye kararı doğrultusunda ilçe teşkilatlarında da istifalar başladı. 3 Aralık 2017'de İYİ Parti'nin Elbistan ilçe teşkilatına kurucu başkan olarak atanan Av. Kürşad Ali Yıldırım, istifa eden ilk ilçe başkanları arasında yer aldı.

Yönetim kurulunun tamamıyla birlikte istifa ettiklerini açıklayan Av. Yıldırım, “Genel Merkez Başkanlık Divanı'nın aldığı “teşkilatlarda yeniden yapılanma” kararı kapsamında ilçe teşkilatlarının istifasını istemesi gereğince İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığından yönetim kurulumuzla beraber istifa ediyoruz" dedi.