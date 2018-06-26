Seçimlerden 2 gün sonra eski bir sinema salonunda partilileriyle bir araya gelen CHP’li Öztunç, herkesin milletvekili olacağını söyledi.

Ali Öztunç, burada yaptığı konuşmada, “Bütün Kahramanmaraş’ın milletvekilliğini yapacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, ‘Herkesin cumhurbaşkanı olacağım’ diyordu. Bizde, ‘Herkesin milletvekili olacağız’ diyorduk. Bu dönemde de, söylediğimiz gibi milletvekilliği nasıl yapılır? Milletvekili nasıl çalışmalı? Onu göstereceğiz. Her daim aranızda olacağım. Ali Öztunç seçildi, Ankara’ya gitti olmayacak. Haftanın 2 günü, 3 günü burada olacağız. Ben isterdim ki İYİ Parti’li Faruk Atlı’da milletvekili seçilsin, milletvekilliği düşmesin derdim. Ama yapacak bir şey yok ben Faruk Atlı’ya teşekkür etmek istiyorum. Ama siyasetin cilvesi maalesef böyle, geçen seçimlerde de yurt dışı oylarıyla seçimleri kaybetmiştim. Bu seçimlerde de yurt dışı oylarıyla milletvekilliğini kazandım. Resmi olmayan rakamlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 bin 546 yurt dışı oylarının dahil olmasıyla birlikte 65 bin 293 oy aldık değerli arkadaşlar. 861 oy farkıyla da 1 milletvekilliğini kazandık” diye konuştu.

“Önümüzdeki maçlara bakacağız”

Yurt dışı oylarının dahil olmasıyla milletvekilliğini CHP’li Ali Öztunç’a kaptıran İYİ Parti Milletvekili Adayı Faruk Atlı ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Siyasetçinin varlık sebebi tabii ki demokrasi. Siyasetçi insanlar seçmenin iradesine mutlaka boyun eğmek zorundadır. Bizde kabulleniyoruz. Onlar daha iyi çalışmış demek ki. Çalışan insanları takdir ve tebrik etmek lazım. Bizde öyle yapıyoruz. Yurt dışı oyların gelmesiyle sonuç değişti. Benim olduğum seçimde yurt dışından bize göre 2 bin 500’den fazla oy gelmesiyle 622 puan geriye düştüm. Sağlık olsun. Aslına bakarsanız yurt dışı oylarının dahil olmasını doğru bulmuyorum ama kurallar hepimiz için geçerli. Sonuç böyle oldu. Bizde saygıyla karşılıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerine yer verdi.