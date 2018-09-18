Jandarmadan çikolatalı denetim

Kahramanmaraş’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servisleri, jandarma trafik timleri tarafından denetlendi.
Kahramanmaraş'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servisleri, jandarma trafik timleri tarafından denetlendi.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçeye bağlı Tekir Mahallesi ve Ilıca Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde okul servislerini tek tek kontrol etti.
Jandarma timleri, özellikle emniyet kemeri konusunda uyardığı öğrencilere çikolata ikram etti.
Yapılan kontrollerde araç sürücüleri de uyarılırken, şartlara uymayan servis araçlarına cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.