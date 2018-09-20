Japonya'dan Ekinözü'ne hasta nakil aracı hibesi

Japonya tarafından sürdürülen Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında tarafından, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki vatandaşların kullanımına sunulmak üzere tam donanımlı bir hasta nakil aracı talebini içeren hibe projesi, ülke genelindeki 200 proje arasından ön elemeyi geçti.

Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan söz konusu hasta nakil aracı projesinin, uygulanabilirliğini yerinde görmek için Ekinözü'ne gelen Japonya Ankara Büyükelçiliği diplomatı Toshifimu Endo, Ekinözü Devlet Hastanesi ve ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar ve diğer yetkililerle karşılıklı görüş alışverişinin ardından tercüman aracılığı ile ülkesinin sunduğu hibe desteğine ilişkin bilgiler aktaran Japonya Ankara Büyükelçiliği diplomatı Toshifimu Endo, dünya genelinde 114 ülkede proje programı düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'de de aynı şekilde ekonomik anlamda güçlük olan veya yaşam standartlarının yükseltilmesi için olanak sağlanmasını düşündükleri projeleri desteklediklerini kaydeden Endo, “1,5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Japonya'nın yerel projeleri kapsamında çalışıyorum. Ekinözü Belediyesi, hasta nakil ambulansı projesi başvurusu yapıldı. Proje doğrultusunda da hastaneye taşınacak yatalak hastalar için bunun yanı sıra sürekli tedavi gereksinimindeki hastalar ile engelli vatandaşların taşınmasına yardımcı olacak hasta nakil aracı projesi var. Bu projeye yönelik değerlendirme yapmaya geldik. Japonya Hükümeti olarak yaklaşık 114 ülkede proje programı düzenliyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde ekonomik anlamda güçlük olan veya yaşam standartlarının yükseltilmesi için olanak sağlanmasını düşündüğümüz noktalardaki projelere 2000 yılından beri destek veriyoruz. Bu yıl, 200 tane proje başvurusu aldık. Bizim başvuru içeriğimize uygun olarak 14 proje elemeyi geçerek kısa listeye alındı. 14 projenin 1'i de Ekinözü Belediyesi'nin hazırladığı proje. Bizim projelerdeki amacımız, hastaneye gidemeyen hasta bireylerin taşınması için hasta nakil aracı talep edilen bir proje sunulması bizim için yeterlidir” dedi.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar da, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne hibe edilmesi planlanan tam donanımlı hasta nakil aracının, ilçedeki özellikle yoksul ve yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştıracağının altını çizdi.

Kaymakam Sayar, “Japonya Büyükelçiliğinden misafirlerimiz var. Onları ilçemizden ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İlçe belediyemiz tarafından kendilerine yapılmış olan hibe başvurusu kapsamında buradalar. Bu proje, yerel yönetimlere hibe programıdır. İlçemiz, hasta nakil ambulansı kapsamında bir araç için başvuruda bulunmuş durumda. Türkiye genelindeki 200 başvurudan, ön değerlendirmeye tabii tutulan 14 tane projeden 1'i olarak kabul edilmiş durumda. Japonya Büyükelçiliği diplomatı Toshifimu Endo'nun da burada bulunma gerekçesi ise yerinde görüp bu projenin uygulanabilirliğini yerinde görüp tespit etmek. Kendisi, hazırladığı raporu ülkesinin hükümetine sunacak. Proje kapsamında hibe edilecek hasta nakil ambulansı, ilçemizin özellikle kırsal bölgelerinde nispeten yoksul durumunda bulunan, kendi aracı olmayan vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. Uzak yerlerden hastanemize gelen hastalarımız, geri dönüşlerde veya başka yere nakillerde zorluk yaşıyor. Bu projenin, yoksul ve yaşlı olan insanlarımıza büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Umuyoruz, bu proje en nihayetinde olumlu bir şekilde sonuçlanır. İnsanlarımızın hizmetine sunulur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve Japonya hükümetine böyle bir projeyi destekleyecek olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu araç, birçok hastamızın yarasını saracaktır” ifadelerini kullandı.