Kablo hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Türk Telekom’un Göktürk Caddesi üzerindeki binasına ait park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlarının küçük olduğu güvenlik kameraları görüntülerinden anlaşılan 2 çocuk, Türk Telekom’a ait 06 AFH 889 plakalı park halinde duran kamyonetin kasasında bulunan fiber internet kablolarını gözüne kestirdi. Kamyonetin park edildiği yere gelen 2 kafadar, etrafı kolaçan ettikten sonra ilk önce kasa bölümündeki kabloları aşağıya attı. Daha sonra kabloları kucaklayan şahıslar, hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızların götürmeye fırsat bulamadığı kabloların bir kısmı da yerde kaldı.

Hırsızlık olayı, çalışanların sabah mesaiye gelmesiyle ortaya çıktı. Kamyonetin yanındaki kabloları gören çalışanlar, güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve kamyonet üzerinde bıraktıkları parmak izlerinden yola çıkarak, hırsızların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.