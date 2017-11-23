Kaçak av için dayalı döşeli avcı kulübesi yapmışlar

Çatı sacından imal edilen kaçak avcı kulübesinde tüfekler için özel delikler açılırken, içindeki avcıların soğuktan korunması için de etrafının özel halıyla kaplandığı gözlendi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan’a bağlı Hasankendi Mahallesi, Çilingirçayırı mevkisinde kaçak avcılar tarafından yapılan avcı kulübeleri imha etmek için 1 haftada ikinci kez baskın düzenledi. Baskında 4 adet avcı kulübesini imha eden ve bölgedeki denetimlerine aralıksız olarak sürdüren ekipler, 8 adet daha avcı kulübesi yapıldığını tespit etti. Ekipler, avcı kulübelerini imha etmek için sabah erken saatlerde harekete geçti.

Çoğunluğu naylon ve ağaç dalı kullanılarak yapılan avcı kulübelerini imha eden ve yakan ekipler, göl alanının ortasında karşılaştıkları avcı kulübesini görünce gözlerine inanamadı. Dıştan bakıldığında diğerleri gibi eğreti bir yapısı olduğu sanılan kulübeyi kontrol eden ekipler, avcı kulübesinin özel olarak sac kullanılarak imal edildiğini belirledi. Üstü tamamen yeşil renkli halıyla kaplanan ve kilitli bir de kapısı bulunan kulübede 360 derece ateş etme imkanı tanıyan özel yapım av delikleri tespit edildi. Kilidi kırılan gümenin içinde ise avcının rahatı için her şeyin düşünüldüğü ortaya çıktı. Yatak ve yorgandan battaniyeye kadar bir ev konforunda dayalı döşeli olarak imal edilen kulübe, içindekilerle birlikte yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği bildirildi.