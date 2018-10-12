Kaçak avda kullandıkları şahinlerin gözünü dikmişler

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve fahri av müfettişleri, Elbistan'a bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde usulsüz olarak avlandığı tespit edilen Suriyeli 2 şahsa 40 bin 707 lira idari para cezası kesti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi kırsalında usulsüz av yapan şahıslar olduğu yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri ile fahri av müfettişlerinin de desteği ile denetime çıkan jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Av değil adeta doğa katliamı yapan Suriye uyruklu mültecilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada, 30 adet güvercin, 3 adet bıldırcın, 1 adet bozdoğan, 2 adet doğan türü kerkenez ele geçirildi. Kaçak avcıların, büyük bir vicdansızlık örneği sergileyerek avlanmada kullandıkları şahinlerin de gözlerini diktikleri belirlendi.

Ekipler, kaçak avda kullanılan 1 adet havalı tüfek, tuzaklara, dürbünlere, kafeslere ve kaçak avda kullanılan otomobile mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koyarken, Şanlıurfa'dan Elbistan'a geldikleri belirlenen şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 40 bin 707 lira tazminat cezası kesildi.

Yakalanan hayvanlar, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğal hayata bırakıldı. Kafeslerden çıkan kuşlar, özgürlüğe kanat çırparak gözlerden kayboldu.