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19 Haziran 2017 10:38

Kaçak balık avını fotoğraflayıp ceza kestiler

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kalealtı sulama regülatörü ve civarında, ’tırıvırı’ olarak adlandırılan malzemelerle avlanırken suçüstü yakalanan kaçak balık avcılarına para cezası uygulandı.

Kaçak balık avını fotoğraflayıp ceza kestiler

19 Haziran 2017 10:38


Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen Ceyhan Nehri üzerinde kaçak olarak balık avlayanlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Ekipler, tırıvırı ile olta kullanılarak yapılan kaçak avcılığın yoğun olarak Kalealtı sulama regülatörü çevresinde yapıldığını belirledi. Kaçak balık avı yapan şahıslar ile ilgili de ihbarları değerlendiren su ürünleri kontrol ekibi ve jandarma ekipleri, bölgeyi uzun bir süre boyunca denetim altına aldı.


Hafta sonunu da fırsat bilip bölgede kaçak balık avı yapanlar, tek tek fotoğraflandı. Daha sonra Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol görevlileri ile jandarma ekipleri, bu bölgede kaçak balık avlayan şahıslara suçüstü yaptı. Tırıvırı ve olta ile balık avı yapan kaçak avcılar, ekipleri karşılarında gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Suçüstü yakalanan kaçak avcılara idari para cezası uygulandı.


Yetkililer ise vatandaşları, kaçak balık avı konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti. Sazan balığı türlerinde yumurtlama döneminin devam ettiğini belirten yetkililer, kaçak avlanan bütün balıkların yumurta taşıdıklarını hatırlattı. Yetkililer, bilinçsiz ve kaçak olarak avlanan bu balıkların Ceyhan Nehri’ndeki balık popülasyonunda önemli bir kayba ve dolayısıyla balık neslinin tükenmesine sebep olacağını bildirdi.


Alınan kararlar doğrultusunda Ceyhan Nehri’nin kaynağından itibaren Çalış Mahallesi hudutlarında bulunan Dağdelen HES’in sınırlarına kadar olan bölgede, Söğütlü Çayı’nın kaynağından Elbistan girişine kadar olan bölgesinde, Ekinözü ilçesi Nergele Çayı’nda 2016-2020 tarihleri arasında her türlü balık avcılığı tamamen yasaklandı. Bu nedenle vatandaşların bu av yasak ve ikazlarına uymaları gerekiyor. Özellikle tırıvırı ve hayalet olarak adlandırılan yasak av aracının satılması da bulundurulması da kesinlikle yasak. Bu yasağa uymayanlara bin 155 TL idari para cezası kesileceği gibi diğer av araçları için de ayrı ayrı cezai işlem yapılacak.




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