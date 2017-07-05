Kaçan 4 danayı vuran şahsa, para cezası kesildi

Kaçan danaları tüfekle vurmak yerine uyuşturucu iğneyle durdurmaya çalıştığını ancak, başarılı olamadıklarını belirten besici Hüseyin Şağın ise, “Hayvanları vurmasaydık, yoldaki araçlara ve içindeki insanlara zarar verme ihtimalleri çok büyüktü” diye konuştu.

8 Mayıs 2017’de Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi çıkışında meydana gelen olayda, Hüseyin Şağın isimli besici, Izgın Mahallesi’ndeki ahırında yaklaşık 1 yıldır beslediği 4 danası, kesim için mezbahada beklediği sırada kaçmıştı. Hayvanların sahibi Hüseyin Şağın ve mezbaha çalışanları, danaları kontrol altına almak istese de başarılı olamamıştı. Danaları uyuşturucu iğne ile durdurmak isteyen Şağın’ın bu çabası da yeterli olmadı. Uyuşturucu iğnenin de durduramadığı 4 dana, Elbistan-Göksun karayolunu izleyerek, kesilmek istedikleri mezbahanın yaklaşık 2 kilometre uzağına kadar gitti. Çaresiz kalan besicinin yardım istediği M.G. isimli arkadaşı, danalardan birini yol kenarında, diğer üçünü ise Şardağı eteklerinde 5’er metre aralıklarla av tüfeği vurmak zorunda kalmış, vurulan danalar, kasap yardımıyla kesilmişti.

Olayın ardından tutulan tutanak doğrultusunda hayvanları vurduğu belirtilen M.G. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet kabahatinden işlem başlatıldı. 4 hayvanın vurulmasıyla ilgili olarak M.G.’ye Elbistan Kaymakamlığı’nca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi’nin (a) bendi çerçevesinde idari yaptırım kararı verilmesi kararlaştırıldı. 546 TL’lik idari yaptırım kararı, ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü-Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nce tebliğ edildi.

Hayvan sahibi Hüseyin Şağın ise, o an için hayvanları öldürmekten başka çarelerinin olmadığını savundu.

Söz konusu hayvanların, insana alışık olmadığını belirten Şağın, “4 danamız, kesim sırası beklerken elimizden kaçtı. İthal olarak Türkiye’ye getirilen bu hayvanlar, sürekli doğada yaşadığı için insana alışık değil. İnsandan ve insanların bulunduğu ortamlardan çok çabuk ürküyor. O gün de ürkerek kaçtılar. Biz, hayvanlara zarar vermemesi için uyuşturucu iğne kullanmaya karar verdik. İğneyi 200 TL’ye aldık. Ancak yaklaşık 700 kilo gelen bu hayvanlara uyuşturucu iğne fayda etmedi. Karayoluna çıkan hayvanlar, araçlar ve içindeki şahıslar için büyük tehlike doğurdu. Sürücüler, yoldaki hayvanlara çarpmamak için ani manevra yapabilir, ya da hayvanlar araçlara saldırabilirdi. Bunun sonucunda da hiç istemediğimiz durumlar ortaya çıkabilirdi. Biz de bu olumsuzlukların önüne geçebilme adına hayvanları vurmak zorunda kaldık. Yoksa aylarca emek verdiği ve beslediği hayvanlara böyle bir şekilde davranmayı kim ister. Şimdi, benim ricam üzerine hayvanları vuran arkadaşım M.G.’ye 546 TL ceza kesildi” ifadelerini kullandı.

Hayvanların vurulması olayı ile ilgili olarak verilen idari yaptırım kararında, Hayvan Hakları Dernekleri’nin BİMER’e yaptığı başvurular, jandarmanın tuttuğu tutanağın dikkate alındığı belirtildi. M.G.’ye verilen idari para cezasının uygulandığı kanun maddesinde ise, “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” kabahatleri yer alıyor.