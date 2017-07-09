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09 Temmuz 2017 13:05

Kadınlardan imece usülü yaz tatlısı

Kahramanmaraş’ta kadınlar yöresel yaz tatlılarını imece usulü yapıyor.

Kadınlardan imece usülü yaz tatlısı

09 Temmuz 2017 13:05


Kahramanmaraş Deligönüller Kadınlar Konağı’nda buluşan kadınlar, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu şu günlerde, yöreye özgü hafif tatlılar hazırlıyor. Kadınlar, Kahramanmaraş’ta yaz tatlıları olarak bilinen "Kıvrım tatlısı" ile "Ballı Börek” tatlısını gelecek kuşaklara da aktarıyor.


Kadınların bir kısmı kendi hüneri ile yalnız başına yaparken, çoğu kez bir araya gelen kadınlar el birliği ile sohbet havasında tatlılarını yapıyor. Hazırlanan tatlılar ortaklaşa paylaşılıp, sıcak yaz günlerinde hafif bir yiyecek olarak tüketiliyor.




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