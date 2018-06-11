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11 Haziran 2018 06:06

Kadir Gecesinde Eshab-ı Kehf’e ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi, bin aydan hayırlı Kadir gecesinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kadir Gecesinde Eshab-ı Kehf’e ziyaretçi akını

11 Haziran 2018 06:06


Özellikle dini günlerde dolup taşan Afşin Eshab-ı Kehf külliyesi, Kadir gecesinde binlerce vatandaşı misafir etti. İftar sonrası ibadet için Eshab-ı Kehf’e akın eden vatandaşlara Afşin Belediyesi geleneksel hale getirdiği Osmanlı Şerbeti ve lokma tatlısı ikram etti.


Eshab-ı Kehf’in manevi havasının farklı olduğunu belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven; “Allah ülkemizin devletimizin birliğini bozmasın. Ecdadımız Selçuklu, Dulkadiroğlu, Osmanlı ve nihayet Cumhuriyet döneminde devletimiz buraya önemli yatırımlar yaptı. Halkımız da bunu takdir ediyorlar. Eshab-ı Kehf’in farklı bir manevi havası var. Vatandaşlarımız özellikle kadir gecesini burada idrak etmek istiyorlar. Cehennem azabından kurtuluşa vesile olacak bu gecede burada bulunmak istiyorlar. O yiğit yedi gencin anısına burada bulunmak istiyorlar. Rabbim bu değerlerimizi bize unutturmasın. Çocuklarımıza taşımayı nasip etsin. İnşallah tüm toplumumuzun, ilçemizde yaşayan her ferdin, İslam ümmetinin kurtuluşuna vesile olacak duaların kabul edildiği, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açık olduğu Kadir Gecesini idrak ediyoruz. Tüm çevre ilçelerden ve merkezden, Afşinli, Göksunlu, Elbistanlı ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz akın akın Eshsab-ı Kehf’e geldiler. İseviler’den bu yana bin 600 yıllık ibadetgah olan mekana geldiler. Rabbim hepimize cehennem azabından kurtuluş nasip etsin.” diye konuştu.




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