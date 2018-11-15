Kağıt gibi ezilen otomobilden yaralı kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tomruk yüklü römorka arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sabri Şahin, 46 ER 583 plakalı traktörüne taktığı römorkla Ekinözü ilçesinden Elbistan'a kavak tomruğu getirdi. Tomrukların bir kısmını Çiçek Mahallesi'nde indiren Şahin, geri kalanını da boşaltmak için ilçe merkezine doğru yola çıktı. Bu sırada 46 EP 866 plakalı otomobili ile aynı yönde ilerleyen Muhammet Emin Yapıcı, herhangi bir ikaz ışığı olmayan tomruk yüklü römorku fark etmedi. Tonlarca ağırlıkta tomruğun bulunduğu römorka arkadan çarpan otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Yapıcı, sürücü koltuğunda sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı, 112 acil servise ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan traktör sürücüsü ise yaklaşık 2 kilometre ileride polis tarafından durdurularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.