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13 Eylül 2017 22:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi birinci oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediyelerde Sosyal Politikalar Proje Yarışması’nda, “Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi Projesi” ile birinci oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi birinci oldu

13 Eylül 2017 22:50


Belediye Başkanı Erkoç’a ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi


Belediyelerde Sosyal Politikalar Proje Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ödülünü, Ankara Congresium Salonu’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak “Dezavantajlı Guruplara Yönelik Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Maraş Oyuncakları Atölyesi” Projesi ile bu ödülü kazandıklarını ifade ederek, “Engelsiz bir Kahramanmaraş için yaptığımız çalışmaların ve hizmetlerin karşılığı olarak Türkiye birinciliği ile ödüllendirildik. Bizleri bu ödüle layık gören AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye birinci olduğu “Belediyelerde Sosyal Politikalar” proje yarışmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise üçüncü oldu.


Antalya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.




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