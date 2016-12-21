Kahramanmaraş buz kesti

Kahramanmaraş’ta etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Kahramanmaraş’ta hava trafiği karşılıklı durdurulurken, yarın tüm ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte, cadde ve sokaklarda kardan adam yaparak, kartopu oynadılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ana arterleri başta olmak üzere cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine açık tutmak için seferber oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise, trafikte aksamalara ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Yetkililer vatandaşları zorunlu olmadığı müddetçe evden dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, araç sahiplerinin toplu taşıma araçlarını kullanmasını tavsiye etti.