Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 18:36

Kahramanmaraş buz kesti

Kahramanmaraş buz kesti

21 Aralık 2016 18:36

Kahramanmaraş’ta etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Kahramanmaraş’ta hava trafiği karşılıklı durdurulurken, yarın tüm ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte, cadde ve sokaklarda kardan adam yaparak, kartopu oynadılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ana arterleri başta olmak üzere cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine açık tutmak için seferber oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise, trafikte aksamalara ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.
Yetkililer vatandaşları zorunlu olmadığı müddetçe evden dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, araç sahiplerinin toplu taşıma araçlarını kullanmasını tavsiye etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç