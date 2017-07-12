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12 Temmuz 2017 17:47

Kahramanmaraş itfaiyesi 2 ayda 815 yangına müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İtfaiye Daire Başkanlığı son 2 ay içerisinde 758 anız, 39 bağ-bahçe ve 18 orman olmak üzere 815 yangınına müdahale etti.

Kahramanmaraş itfaiyesi 2 ayda 815 yangına müdahale etti

12 Temmuz 2017 17:47


Anız yangınlarının geçtiğimiz yıllara göre ciddi derece artış gösterdiğini kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, “Üzülerek ifade etmeliyim ki, orman yangınlarından sonra yaptığımız incelemelerde mangal közü izlerine, sigara izmaritlerine ve maalesef kırık içki şişelerine rastlıyoruz. Ormanlar bu şehrin oksijen kaynağıdır. Bazılarımıza küçük ve önemsiz gelen sorumsuz hareketler geri dönüşü olmayan büyük felaketlere sebep olabiliyor. Ülkemizde ve dünyada haftalarca söndürülemeyen orman yangınları meydana geliyor. Hep benzer sebeplerden. Biz İtfaiye teşkilatı olarak her an görev başındayız, ancak ormanlık alanlarda sorumsuz davranışlarından dolayı yangına sebebiyet veren kişiler biraz düşünmeliler. Bu şehir atalarımız tarafından bize nasıl güzel ve temiz bırakıldıysa, bizden sonrakilere de öyle bırakılmalı” dedi.




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