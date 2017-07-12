Kahramanmaraş itfaiyesi 2 ayda 815 yangına müdahale etti

Anız yangınlarının geçtiğimiz yıllara göre ciddi derece artış gösterdiğini kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, “Üzülerek ifade etmeliyim ki, orman yangınlarından sonra yaptığımız incelemelerde mangal közü izlerine, sigara izmaritlerine ve maalesef kırık içki şişelerine rastlıyoruz. Ormanlar bu şehrin oksijen kaynağıdır. Bazılarımıza küçük ve önemsiz gelen sorumsuz hareketler geri dönüşü olmayan büyük felaketlere sebep olabiliyor. Ülkemizde ve dünyada haftalarca söndürülemeyen orman yangınları meydana geliyor. Hep benzer sebeplerden. Biz İtfaiye teşkilatı olarak her an görev başındayız, ancak ormanlık alanlarda sorumsuz davranışlarından dolayı yangına sebebiyet veren kişiler biraz düşünmeliler. Bu şehir atalarımız tarafından bize nasıl güzel ve temiz bırakıldıysa, bizden sonrakilere de öyle bırakılmalı” dedi.