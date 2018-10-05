Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözlatına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan ve TSK içerisindeki hava, kara ve jandarma kuvvetlerine mensup 5'i halen aktif görevde olan astsubaylar ve 1 askeri mahrem imamdan oluşan hücrelere yönelik 6 şüphelinin yakalanması amacıyla 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden Astsubay Mustafa T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 5 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.