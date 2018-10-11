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Kahramanmaraş Piazza, otomobil tutkunlarını buluşturacak

Kahramanmaraşlı otomobil tutkunları, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, 12-13 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Auto Show etkinliğinde buluşacak.

Kahramanmaraşlı otomobil tutkunları, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 12-13 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Auto Show etkinliğinde buluşacak.


AVM'nin açık otoparkında gerçekleştirilecek Auto Show'un 12 Ekim Cuma günü saat 15.00'da yapılacak açılış töreninde; kırmızı halıda karşılanacak ziyaretçiler, konfeti yağmuruna tutulacak.


Bu yıl ilk kez düzenlenen Auto Show etkinliğinde otomotiv sektörünün nabzını tutacak. Üç gün boyunca saat 13.00 ile 21.00 arasında ziyaretçilere açık olacak Auto Show'da dünyaca ünlü markaların son model otomobilleri yer alacak.


Ziyaretçilere özel indirimler ve uygun ödeme seçenekleri ile ayrıcalıklı fırsatlar da sunulacak.


Çocuklar için trafik parkurunun yer alacağı etkinlik kapsamında, Off-Road Show'da gerçekleştirilecek.

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